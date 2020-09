Boeren boos op Donald Duck vanwege ‘indoctrinatie van kinderen’

In de jaren zeventig waren het nog marxisten die waarschuwden voor de (kapitalistische) inhoud van Donald Duck, vandaag de dag zitten de critici van de Disney-eend hoofdzakelijk aan de andere kant van het politieke spectrum. Zo ging de uiterst conservatieve oud-hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad Mariska Orbán vorig jaar over de rooie vanwege een lesbisch stelletje in het vrolijk weekblad en kreeg Thierry Baudet een rolberoerte toen het tijdschrift een EU-special uitbracht over de voordelen van samenwerking.

Deze week zijn het boze boeren die aanstoot nemen aan een strip waarin Donald Duck als dierenagent op inspectie gaat op het platteland, schrijft De Gelderlander. Donalds opmerking “Die boer ziet er verdacht uit” schiet de geradicaliseerde boeren van Farmers Defence Force (FDF) in het verkeerde keelgat. Albert Markerink van FDF spreekt tegenover de krant van “indoctrinatie van kinderen”. Ook andere boerenorganisaties klagen over “framing” en “indoctrinatie ten top”.

De strip dateert al van 2013, maar is recent opnieuw uitgebracht in een speciale Donald Duck die werd gemaakt in opdracht van de Dierenbescherming. “Het kan dan wel een oude strip zijn, maar dit komt nu wel heel vervelend over”, meent Dick Scholts van FDF. Een eend die op de bres staat voor dierenrechten: het moet ook niet veel gekker worden.