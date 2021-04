Boerenpartij wil plenair chatten

Uitkomsten van Catshuisoverleggen teruglezen in de Telegraaf, nieuwe maatregelen uit de media moeten vernemen in plaats van de verantwoordelijke bewindslieden. Kersvers Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) is het zat dat het kabinet te hooi en te gras informatie naar de buitenwereld strooit, zonder eerst de Kamer te informeren. En dus haalt ze met al haar boerenslimheid een idee van stal: met de hele Tweede Kamer in een WhatsApp-groep. Volgens Van der Plas dé manier om het parlement snel te informeren, je weet immers nooit hoe een koe een haas vangt. ‘Het is 2020, mensen’ aldus Van der Plas die er als de kippen bij is het initiatief te nemen, ze heeft er immers wel kaas van gegeten: ‘Ik ben best goed op sociale media’.

Ge-wel-dig

⁦@lientje1967⁩ wil een appgroep met alle 150 Kamerleden, en wil ‘m zelf wel aanmaken pic.twitter.com/8VHT9eZtvR — Coen Hermenet (@coenhermenet) April 15, 2021

Niet elk Kamerlid is overigens gecharmeerd van het voorstel: