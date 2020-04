Bollenkweker zegt het met bloemen: See you next year

Bollenkweker Rik Pennings uit Noordwijkerhout heeft in zijn velden met bloemen een boodschap geschreven die alleen met een drone of vliegtuig gelezen kan worden: See you next year. Het kostte vijf uur om de letters te maken door de tulpen te koppen.

Omroep West sprak met de kweker.

‘Het idee komt voort uit het feit dat wij een positieve boodschap willen geven aan alle toeristen die momenteel niet kunnen reizen. Wij missen hen en zij missen ons’, vertelt initiator Pennings. ‘De rust in de streek is heel apart. Je mist de bussen en het verkeer naar de Keukenhof, maar ook de fietsende toeristen langs de bollenvelden. We snappen allemaal waarom het is, maar het voelt wel vreemd.’

