Bolsonaro-aanhangers woedend over gigantische vagina

Volgens Juliana Notari is haar kunstwerk dat vorige week werd onthuld in een beeldentuin in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco, bedoeld om een debat uit te lokken over gender en om “de relatie tussen natuur en cultuur te bevragen in onze phallocentrische en antroprocentrische westerse maatschappij”.

Rechtse Brazilianen lijken echter nauwelijks geïnteresseerd in het debat dat de kunstenares bepleit. Zij reageren woedend op de 33 meter grote installatie van een vagina die Notari heeft ontworpen. Op haar Facebook-pagina stromen de boze scheldreacties binnen van aanhangers van de rechts-radicale president Jaïr Bolsonaro, schrijft The Guardian.

Links Brazilië is een stuk enthousiaster. Zo prijst de transgender-cartoonist Laerte Coutinho het kunstwerk aan omdat het aanzet tot nadenken. Volgens filmmaker Kleber Mendonça Filho bewijzen de boze rechtse reacties dat Notari erin is geslaagd om Brazilië een spiegel voor te houden.