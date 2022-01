BOOS over machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

De aankondiging dat de BOOS van deze week in het teken zou staan van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland veroorzaakte de afgelopen dagen een ongekende mediastorm. RTL besloot het programma voorlopig niet meer uit te zenden, bandleider Jeroen Rietbergen gaf een verklaring uit en alle verloven bij talkshows, roddelrubrieken en juice-kanalen werden ingetrokken.

Nu staat de uitzending online. Al in het voorjaar van 2021 werd Tim Hofman benaderd over misstanden bij The Voice. Na een oproep kwamen er verhalen binnen van mensen die ondervonden hoe het er aan toeging bij de talentenjacht.

In totaal meldden zich 19 jonge vrouwen zich bij BOOS met verhalen over Jeroen Rietbergen. Hij stuurde ongevraagd seksueel getinte berichten aan vrouwen. Vrijwel niemand durfde daarover aan de bel te trekken. BOOS besteedt ook aandacht aan de beschuldigingen aan het adres van zanger Marco Borsato, die verschillende deelnemers aan The Voice Kids tegen hun zin betastte.

Ook spreekt Hofman een vrouw die aangifte doet tegen Ali B. wegens verkrachting. De rapper was coach bij het programma. Deze week besloot RTL de samenwerking met hem te verbreken.

“Hij heeft duizend procent misbruik gemaakt van de situatie”, vertelt een ex-kandidate van The Voice. “Het leek alsof het mijn eigen schuld was dat het was gebeurd, ik was meegegaan. Ik vind het moeilijk om het verkrachting te noemen, maar dat is wel wat het is.”

De verhalen over het gedrag van Ali B. worden bevestigd door anderen die buiten The Voice contact hebben gehad met de rapper, bijvoorbeeld bij een schrijverskamp. “Hij stak gewoon vanuit het niets zijn hand in mijn broek.”