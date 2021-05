Boris Johnson bedolven onder plastic afval

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Waar blijft al het plastic afval? Het Verenigd Koninkrijk alleen exporteert dagelijks al 1,8 miljoen kilo – met alle gezondheids- en milieugevaren van dien. Greenpeace laat in een video zien hoeveel dat is: heel Downing Street zou bedekt worden onder een metershoge berg plastic als het afval daar zou worden gedumpt.

Al dat plastic is overigens afkomstig van een handjevol bedrijven, zo blijkt uit onderzoek waarover de Volkskrant schrijft. Honderd producenten zijn verantwoordelijk voor 90 procent van al het plastic, de toptwintig is goed voor 55 procent (oftewel 72 miljoen ton per jaar).

ExxonMobil is de grootste vervuiler: het oliebedrijf produceerde 5,9 miljoen ton plastic afval. Het Amerikaanse chemiebedrijf Dow volgt ExxonMobil op de voet, met 5,5 miljoen ton. Op de derde plek staat de Chinese olie- en gasonderneming Sinopec, dat 5,3 miljoen ton creëerde. Shell staat op de 51ste plek, met 0,4 miljoen ton.

Overheden nemen schoorvoetend maatregelen om de enorme hoeveelheid plastic afval terug te dringen. Vanaf juli geldt er een Europees verbod op plastic wegwerpartikelen zoals rietjes en borden. In China mogen restaurants sinds begin dit jaar geen wegwerpbestek meer gebruiken. Rwanda verbood al in 2008 alle plastic tasjes.

