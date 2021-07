Boris Johnson vecht met paraplu en de paraplu wint

Tijdens een ceremonie voor omgekomen politieagenten woensdag, had de Britse premier Boris Johnson de grootste moeite uit te vogelen hoe een paraplu werkt. Afkijken bij kroonprins Charles die sereen onder zijn eigen wel goed uitgeklapte paraplu naast Johnson zat, bood ook al geen uitkomst. Als het lijkt of Johnson het dan eindelijk is gelukt, biedt hij de paraplu nog aan zijn aartsconservatieve minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel aan, die weigert. En dan gaat het toch weer mis:

How is this not Mr Bean? pic.twitter.com/N0jKAAz6UU — javier (@javiermalagon) July 29, 2021