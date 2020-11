Geen video? Klik hier.

Het legendarische nummer ‘Mens durf te leven’, geschreven door Dirk Witte, verscheen voor het eerst in 1917, ruim honderd jaar geleden. Tal van artiesten, waaronder Ramses Shaffy, Wende Sijders en Huub van der Lubbe, coverden de klassieker die nooit aan actualiteit lijkt in te boeten. Nu is het Boris van der Ham die het nummer ten gehore brengt bij zijn afscheid als voorzitter van het Humanistisch Verbond, de organisatie die staat voor een humane, zorgzame samenleving en het individu stimuleert tot het maken van eigen keuzes bij leven, liefde, denken en dood. Waarmee meteen de keuze voor het nummer verklaard is. Sinds het energieke oud-Kamerlid van D66 als voorzitter aantrad is het Humanistisch Verbond gegroeid tot een recordaantal van meer dan 16.000 leden, waaronder prominenten als Tim Hofman, Fatima El Mourabit en Miryanna van Reeden.

Boris van der Ham heeft na het verlaten van de politiek zijn carrière als acteur en zanger weer opgepakt en speelde onder meer mee in de musical Ciske de Rat. Dit jaar is hij te zien in de BNNVARA-serie Smeris. Het nummer ‘Mens durf te leven’ is onderdeel van het album vol Nederlandtalige klassiekers ‘Niemand dan wij’ dat in 2020 verscheen. De animatie in de clip is van Luc Schraauwers.