Boze paus slaat vrouw op haar hand

Paus Franciscus heeft zijn verontschuldigingen aangeboden omdat hij op Oudejaarsavond een vrouw op haar hand heeft geslagen. De vrouw greep zijn hand vast en trok eraan, nadat de paus enkele kinderen had begroet. De vrouw leek niet van zins de hand van de leider van de katholieke kerk los te laten. Die besloot daarop uit te halen. Tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak zei de paus woensdag sorry voor het slechte voorbeeld dat hij daarmee naar eigen zeggen had gegeven. “Maar soms is zelfs mijn geduld op.” De paus sprak zich in zijn speech ook uit tegen geweld tegen vrouwen.