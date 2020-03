Terwijl de provincie Noord-Brabant het zwaarst getroffen wordt door het coronavirus besloot Roel Jongenelen, ex-lid van de succesvolle band VOF de Kunst, er een liedje aan te wijden. Hij schreef het in een mum van tijd naar een Duits voorbeeld. Op de melodie van Ramona, de klassieker van The Blue Diamonds, bezingt hij de tragiek van de ziekte. Met hetzelfde gemak maakte hij er een videoclip bij.

Binnen een dag is het nummer al zo’n 200.000 keer bekeken. Tegenover Omroep Brabant bekent Jongenelen nog even getwijfeld te hebben over de kiesheid. “Mijn dochter zei tegen mij dat het hartstikke leuk was en dat ik het gewoon moest doen.”

