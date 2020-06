Brabantse Griekofiel haalt Griekse media met mini-Santorini in achtertuin

Een Brabantse Griekofiel die door het coronavirus zijn vakantie dit jaar thuis doorbrengt, is in Griekenland een hit vanwege zijn creatieve oplossing om zijn favoriete land naar de achtertuin te brengen. Het bericht van Omroep Brabant dat de 67-jarige Fer Geerts een mini-Santorini bouwde is door Griekse media opgepikt.

“Mochten we al kunnen reizen dan gaan we dit jaar het risico niet nemen. Gelukkig heb ik een maquette die ik buiten kan zetten. Met een rood wijntje en een parasol haal je zo toch een beetje Griekenland naar hier”, legt Fer uit aan Omroep Brabant.

De maquette van het eiland Santorini bestaat uit 22 delen die als een puzzel in elkaar geschoven kunnen worden. Het vervaardigen van het kunstwerk ging overigens niet over een nacht ijs: Geerts is er ruim twintig jaar mee bezig geweest.

