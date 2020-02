Brexit-miljonair heeft ‘oplossing’ voor daklozen: ga in een kliko slapen

Peter Dawe, een Britse multimiljonair die bij de afgelopen verkiezingen nog kandidaat was voor de Brexit Party, denkt dé oplossing te hebben gevonden voor daklozen. Zijn ‘uitvinding’: twee aan elkaar bevestigde kliko’s waar daklozen in kunnen slapen.

“Als je op straat ligt in een slaapzak ben je erg kwetsbaar”, vertelt Dawe aan de Daily Mirror. “Ik heb op tv gezien dat mensen die buiten slapen, klagen dat ze worden geschopt en ondergepist.” Zijn vuilnisbakkenoplossing moet daar verandering in brengen. “Het is gezellig, comfortabel en droog.”

Op de vraag of Dawe zelf wel eens heeft geprobeerd om in zijn 100 pond kostende ‘uitvinding’ te slapen, moet de miljonair ontkennend antwoorden. Hij heeft slechts tien minuten doorgebracht in zijn ‘bin pod’. Vuilnisman, mag deze zak ook mee?