Britse minister pijnlijk terechtgewezen na opmerking ‘Johnson leidt de strijd tegen Poetin’

Bij Question Time, het BBC programma waar politici geconfronteerd worden met vragen van het publiek, beweerde de conservatieve minister van Onderwijs Nadhim Zahawi donderdag dat het Verenigd Koninkrijk de strijd tegen Poetin leidt. Helle Thorning-Schmidt, oud-premier van Denemarken, die naast hem in het panel zat, liet die grootspraak niet ongemerkt passeren. “Ik moest er bijna om lachen,” zegt ze. “Dat je zei dat Poetin denkt dat het VK de inspanningen tegen Rusland leidt. Dat is natuurlijk niet zo. De Europese Unie leidt in het aanpakken van Rusland. Dus ik denk niet dat de Russen Boris Johnson op dit gebied als leider zien.”

De Britten dachten dat ze na de Brexit nog een hoofdrol op het wereldtoneel zouden spelen maar ook in deze internationale crisis wordt duidelijk dat daar geen sprake meer van is. “Het is een team inspanning”, probeert Zahawi zijn positie nog te redden. De sociaaldemocrate trapt er niet in. “U zei dat Rusland het VK als een leider ziet en ik zou niet weten waarom.” Zelfs op de Britse tv delft Londen het onderspit.