Britse minister raakt in paniek bij verdediging homofobe vrouwenhater

De Britse regering wil de voormalige Australische premier Tony Abbott aanstellen als handelsgezant. Een opmerkelijke keuze. Abbott is niet alleen een klimaatontkenner, maar ook een homofobe vrouwenhater. Abbott vindt homoseksualiteit ‘bedreigend’ en is van mening dat je de macht nu eenmaal beter kunt toevertrouwen aan mannen dan aan vrouwen.

Kay Burley, presentatrice van Sky News, besloot de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock deze week te vragen hoe hij over de meningen van Abbott denkt. Hancock die een NHS-speldje droeg met een regenboogvlag, wist zich overduidelijk geen raad met deze toch niet heel moeilijke vraag. Nadat Burley op basis van Abbotts uitspraken concludeerde dat de gewezen premier van Australië een misogyne en homovijandige man is, wist Hancock niet meer uit te brengen dan: “Hij weet ook veel over handel.”