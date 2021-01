Britse minister: VK heeft recordaantal doden omdat mensen oud en dik zijn

Geen video? Klik hier.

Thérèse Coffey, de conservatieve minister voor Arbeid en Pensioenen in het kabinet van Boris Johnson, kreeg bij de ochtendtalkshow Good Morning Britain de vraag hoe het toch komt dat er in het land zoveel mensen zijn overleden aan het coronavirus. Met bijna 100.000 doden is het Verenigd Koninkrijk een van de zwaarst getroffen landen van Europa. Coffey stelde dat ze daar wel een verklaring voor had en kwam met een onverwachte verklaring: “een deel kan verklaard worden door de hoge leeftijd van onze bevolking, een deel kan verklaard worden door obesitas onder bevolking”.

Hoe komt u erbij te zeggen dat het de schuld van het publiek is dat we een van de hoogste sterftecijfers hebben, wilde interviewer Piers Morgan weten. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Coffey zei dat ze de vraag zeer beledigend vond, probeerde tevergeefs nog weg te komen door te beweren dat ze de bewering niet had gedaan en maakte daarna abrupt een einde aan het interview.

Het antwoord van Coffey was een uitzondering schrijft columnist John Crace. Normaal gesproken houden Britse kabinetsleden vast aan de riedel dat de bestrijding volgens plan verloopt maar dat het virus nog niet verslagen is en dat iedereen zich aan de regels moet houden.