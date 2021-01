Britse vishandelaar die pro-Brexit was: ‘Ik ben misleid door Boris en zijn bende’

Brexit leek vishandelaar Ian Perkes een geweldig idee: geen geld meer afdragen aan die bureaucraten in Brussel, en oja, de vis van de Engelse vissers zou hij echt wel verkocht krijgen in de Europese Unie. “We hebben alle vis hier al dertig jaar kunnen verkopen”, verklaarde hij in een reportage van PBS News Hour. “Ik denk dat de zaken gewoon zullen doorgaan.”

Inmiddels is Perkes aanmerkelijk minder te spreken over Brexit. Het is veel moeilijker geworden om vis te exporteren, omdat er door Brexit nieuwe regels gelden. “We komen om in het papierwerk”, zei hij op 4 januari. “Het ligt hier helemaal vol.”

“Ik ben waarschijnlijk misleid door de fantastische PR van Boris en zijn bende”, erkent de vishandelaar nu. “Er reed een bus door Londen waar opstond dat we 350 miljoen pond per week aan de EU uitgaven. ‘We gaan onze viswateren terugkrijgen.’ Maar dat blijkt niet het geval. Ik maak me echt zorgen.”

Ian Perkes. Brixham fish merchant. Led up the garden path by Boris Johnson. pic.twitter.com/RR8gzPEv0f — Jim Cornelius🇪🇺🇬🇧 🇮🇪🍋☕️🍊 (@Jim_Cornelius) January 12, 2021

De Britse minister van Visserij Victoria Prentis moest onlangs erkennen dat ze de visserijparagraaf van de Brexit-deal die op kerstavond werd gesloten, niet had gelezen. Ze was te druk met de voorbereidingen voor Kerst.

Volgens het Brexit-akkoord behouden de Europese vissers nog zeker 5,5 jaar toegang tot de Britse wateren. De kans is groot dat die termijn zal worden verlengd, omdat onderhandelingen over toegang onderdeel zullen worden van bredere onderhandelingen.