Britten hebben al vaker koelbloedig gedrag getoond bij terroristische aanslagen maar zondag werd er wel erg laconiek gereageerd.

Police: “Sorry guys. You need to close. We need to evacuate – there’s been a terror incident just down the street.”

Cafe staff: “Just give us half an hour because people have to eat.”

🤦🏻‍♀️ #Streatham pic.twitter.com/O3RmYImQKC

— Claire Stephenson (@The_Write_Type) February 2, 2020