Britten veranderen klap-actie voor de zorg in enorme coronahaard

In Londen is donderdagavond op Westminster Bridge geapplaudisseerd voor de zorg. Daarbij stonden de massaal toegestroomde mensen, waaronder ook veel politieagenten, op elkaar gepakt zonder ook maar enige aandacht voor de noodzakelijke onderlinge afstand. Burgemeester Sadiq Khan eist nu tekst en uitleg van de politie.

In het Verenigd Koninkrijk wordt dringend geadviseerd twee meter afstand te bewaren om zo het coronavirus niet verder te verspreiden. Het land heeft inmiddels ruim 100.000 geregistreerde besmettingen en bijna 14.000 doden als gevolg van het virus. Donderdag maakte premier Boris Johnson nog bekend dat de lockdown van scholen en bedrijven nog zeker drie weken in stand blijft.

Omdat de druk op de NHS, de Britse zorg, vanwege het coronavirus ongekend hoog is, zijn al meerdere malen applaudisseer-acties georganiseerd om waardering te tonen voor de zorgmedewerkers. Op de videobeelden, gemaakt door de Londense art Damir Rafi, is te zien hoe de laatste actie waarschijnlijk meer kwaad dan goed doet. Hij doet een dringend beroep op de Britten om alleen buiten te komen wanneer dat strikt noodzakelijk is voor bijvoorbeeld werk of boodschappen, maar daarbij de afstandsregels goed in acht te houden. De korpsleiding van de Londense politie heeft laten weten ‘een stevig gesprek’ te zullen voeren met de agenten die ook op de brug stonden te klappen.

