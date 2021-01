Burgemeester Henri Lenferink aarzelde niet toen hij een oproep op sociale media zag om ‘koffie 2.0’ te gaan drinken op de Beestenmarkt in zijn Leiden. Die term wordt gebruikt als codewoord voor rellen. Hij mobiliseerde wijkagenten, handhavers en de teamchef van politie, liet thermoskannen en klaptafels tevoorschijn rukken en toog naar de verzamelplaats. Met het schenken van koffie en thee aan de jongens die zich op de Beestenmarkt verzameld hadden, ontstonden er gesprekken.

“We houden van koffie, daarom zijn we met een aantal wijkagenten, handhavers, burgemeester Lenferink en onze teamchef naar de afgesproken plek gegaan. Ook namen we uiteraard een paar kannen koffie en thee mee. De boodschap was duidelijk: Wij willen nog steeds graag in gesprek met onze inwoners. En natuurlijk willen we voorkomen dat onze mooie stad lijdt onder de demonstraties en rellen rondom de discussie over de avondklok. We hebben veel aanloop gehad en zo verliep de avond gelukkig rustig. We willen iedereen bedanken voor de support en dankbetuigingen in deze roerige tijd.”, meldt de politie op Facebook.

Bewoners reageren enthousiast op de intelligente aanpak: “Top en wat geweldig om dit zo te zien! Beter goed opgelost dan in de starthouding met ME en al! Ik vind hem leuk! Kunnen veel steden een voorbeeld aannemen!”