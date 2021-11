Burgemeester Enschede laat expres nota in trein liggen

De Enschedese burgemeester Theo Bovens heeft in navolging van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers stukken in de trein laten liggen. Het gaat om de Spooragenda Oost-Nederland die de waarnemend burgemeester in de trein naar Den Haag heeft achtergelaten.

“Oost-Nederland verdient betere verbindingen”, legt Bovens uit. “Daar hebben we al wat brieven over geschreven naar de kabinetsformateur, maar daar hoor je nooit iets van. Dus ik denk: ik leg het in de trein, dan komt het vanzelf wel in Den Haag.”

Tubantia legt uit: