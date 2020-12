‘Bye, Karen’: mondkapjesweigeraar onder luid applaus uit vliegtuig gezet

Een Amerikaanse vrouw is onder luid applaus van de overige passagiers uit een vliegtuig gehaald, omdat ze weigerde een mondkapje te dragen aan boord. Het incident vond plaats in een toestel van Frontier Airlines dat op het punt stond van Cincinnati naar Tampa te vliegen.

Een medewerker van de luchtvaartmaatschappij attendeert de vrouw er kalm op dat ze verplicht is de gezichtsbescherming te dragen en dat het afzetten van het mondkapje betekent dat ze van boord moet. ‘Thanks asshole’, is simpelweg het antwoord van de vrouw, die daarop geen tweede kans krijgt alsnog een mondkapje op te zetten. Nadat beveiligers aan boord komen en de koffer van de vrouw uit het vliegtuig halen, verlaat uiteindelijk ook de vrouw zelf het toestel, tot hoorbare grote vreugde van de andere passagiers. Een van hem werpt de vrouw nog een ‘bye, Karen’ toe.

Een woordvoerder van Frontier heeft laten weten dat de luchtvaartmaatschappij volledig achter de verwijdering van de vrouw uit het toestel staat: ‘Mondkapjes zijn noodzakelijk wanneer je met ons vliegt. Dat maken we heel erg duidelijk bij het reserveren, tijdens het inchecken, bij het boarden en ook nog eens aan boord van het vliegtuig’.