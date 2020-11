Carnavalsode aan het mondkapje: Tebbie nou op je muil?!

Richard Groenendijk schreef het nummer Tebbie nou op je muil?!, een hartverwarmende ode aan het mondkapje, voor zijn nieuwe theatershow maar die kon wegens de coronacrisis niet doorgaan. Tante Jopie Parlevliet nam het nummer met haar zoetgevooisde stem daarom op bij Rijnmond in wat ze noemt die “kleine pleurisstudiootje van jullie”. Die lyrische omschrijving is al even verfijnd Rotterdams als de rest van het nummer dat handelt over de diverse aspecten van het mondmasker. Een mondkapje blijkt voor een zangeres als een woestijn voor een boswachter.

Tot ieders verrassing is de coronacarnavalskraker in no time een hit geworden met binnen een week 400.000 views. Aan de clip werkten niet alleen BN’ers maar ook mensen uit de zorg mee. Zij konden wel een verzetje gebruiken.

Geen video? Klik hier.