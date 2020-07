Chinese ambassadeur met mond vol tanden over behandeling Oeigoeren

BBC-presentator Andrew Marr confronteerde de Chinese ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk zondag met beelden waarop is te zien hoe geblinddoekte en geboeide Oeigoeren in treinen worden gedreven. “Kunt u ons vertellen wat hier gebeurt”, vraagt Marr aan Liu Xiaoming.

De ambassadeur is aanvankelijk enkele seconden met stomheid geslagen, maar suggereert vervolgens dat de video nep is. Als Marr opmerkt dat verscheidene westerse inlichtingendiensten de authenticiteit van de beelden hebben bevestigd, smaalt Liu dat de ‘zogenaamde westerse inlichtingendiensten’ wel vaker valse beschuldigingen aan het adres van China verspreiden. “In elk land worden gevangenen vervoerd.”

De ambassadeur ontkende in de uitzending ook het bestaan van concentratiekampen voor Oeigoeren en benadrukt dat de bevolking van de regio Xinjiang, waar de meeste Oeigoeren wonen, een ‘gelukkig leven’ leidt. Beschuldigingen dat Oeigoerse vrouwen gedwongen worden gesteriliseerd wees Liu eveneens van de hand. Uit onderzoek blijkt echter dat er wel degelijk sprake is van grootschalige sterilisatie. Experts spreken van ‘demografische genocide’.