Columnist niet onder de indruk van Schotse hooglander

Herman Sandman, columnist bij het Dagblad van het Noorden, laat zich niet snel van zijn stuk brengen. Ook niet als er een briesende Schotse hooglander achter hem staat. “Met mijn beperkte kennis van de wereld van de natuur noem ik ze wilde koeien”, zei Sandman, zich ogenschijnlijk niet bewust van het gevaar vlak achter hem. Cameravrouw Liselotte Schüren maakte zich meer zorgen.

Angstig momentje gisteren achter de camera. Columnist @HermanSandman had gelukkig nergens last van… #datgeeftochniks pic.twitter.com/mpQZD3lk91 — Liselotte Schüren (@LSchuren) January 16, 2020

Sandman kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar het had ook anders kunnen aflopen. Zo belandde een wandelaar in het Brabantse natuurgebied De Maashorst onlangs nog in het ziekenhuis nadat hij was aangevallen door een stier.