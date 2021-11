Complotdenker met coronaverschijnselen gelooft niet in corona en sterft

Mak Parhar, een in Canada beruchte complotdenker en corona-ontkenner, is overleden. Kort voor zijn overlijden deelde hij een video waarin hij zei ziek te zijn, waarbij hij alle symptomen van Covid-19 beschreef.

NEW: Canadian COVID-denier Mak Parhar, who was being prosecuted for breaking quarantine after a Flat Earth conference, found dead after suffering from COVID-like symptoms pic.twitter.com/z0At3M1kxQ — BNO Newsroom (@BNODesk) November 5, 2021

In de video is te zien hoe Parhar achter het stuur van zijn auto zit en klaagt over zijn immuunsysteem dat hem om voor hem onverklaarbare redenen in de steek heeft gelaten. Hij zegt last te hebben van ‘aanvallen’, een zere keel en slijm. Ook zegt hij ivermectine te hebben genomen, het ontwormingsmiddel veelal gebruikt voor paarden en waarvan antivaxxers tegen alle wetenschappelijke kennis in beweren dat het tegen een coronabesmetting helpt.

Parhar is een bekende naam in Canada. Zo was hij het middelpunt van een rechtszaak nadat hij vorig jaar de Canadese quarantaineplicht aan zijn laars lapte, na terugkomst van een bijeenkomst van Platte Aarde-gelovigen in de Verenigde Staten. Ook raakte hij vorig jaar de vergunning van zijn yogastudio kwijt, nadat hij bezoekers voorhield dat hitte het coronavirus doodde, en oogstte hij veel kritiek door tijdens de piek van de eerste golf een ziekenhuis binnen te dringen met een camera om ‘de waarheid’ te achterhalen. Parhar probeerde tevergeefs de provincie British Columbia voor de rechter te dagen in een allegaartje van aanklachten, variërend van afpersing en terrorisme, tot ontvoering en fraude.