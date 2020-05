Coöperatie van fietsbezorgers concurreert met UberEats en Deliveroo

Fietsbezorgers bij diensten als UberEats en Deliveroo hebben nauwelijks rechten. Ze zijn ‘zelfstandigen’ en overgeleverd aan de nukken en grillen van de bezorgdiensten. Dat moet ook anders kunnen, dachten verscheidene fietsbezorgers: een eerlijkere verdeling van de opbrengsten en meer rechten voor de bezorgers. Ze begonnen een coöperatie en een bijbehorende alternatieve app: CoopCycle. In Nederland kun je nog geen gebruikmaken van CoopCycle, maar in verscheidene steden in onder meer België, Duitsland, Frankrijk en Spanje is de coöperatieve bezorgdienst al wel actief.