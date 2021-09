Corona-demonstranten brengen Baudet in het nauw

Baudet had even geen zin in en tijd voor de demonstranten. pic.twitter.com/MezquzR6KO — Bob van Keulen (@BobHGL) September 7, 2021

Thierry Baudet is dinsdag in Den Haag achtervolgd door corona-ontkenners. Op beelden is te zien hoe de demonstranten de Forum-leider vragen of hij hen wil toespreken. Baudet voelt daar niets voor. Aanvankelijk zegt hij geen zin te hebben, even later gebruikt hij tijdgebrek als argument.

De demonstranten die gewend zijn om politici te wantrouwen, geloven er niets van en blijven aandringen. “Thierry, we hebben je nodig”, zegt een man. “Thierry, je hebt ons ook nodig”, houdt een vrouw de Forum-leider voor. “Dit is irritant. Houd even op”, valt Baudet uit. Met Pepijn van Houwelingen in zijn kielzog vlucht hij het tijdelijk onderkomen van de Tweede Kamer in.