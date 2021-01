Corona-expert Fauci voelt zich ‘bevrijd’ nu Biden president is

Het vertrek van allround leugenaar Donald Trump is voor hele volksstammen een opluchting. Dat geldt ook voor Anthony Fauci, de belangrijkste corona-adviseur van de president. De nieuwe Amerikaanse regering wil “volledig transparant en eerlijk” zijn over de pandemie, concludeert Fauci na een gesprek met Biden.

Een groot verschil met de vorige president die bij voorkeur nepnieuws verspreidde over covid-19. “Het voelde ongemakkelijk als er dingen werden gezegd, over hydroxychloroquine bijvoorbeeld, die niet gebaseerd waren op wetenschappelijke feiten”, aldus Fauci. “Dat ik hier nu kan staan en kan praten over wat ik weet, over wat de feiten zijn, voelt bevrijdend.”

Biden kondigde op zijn eerste dag een reeks nieuwe maatregelen aan om de coronapandemie onder controle te krijgen. Zo komen er inreisbeperkingen en een quarantaineplicht.

