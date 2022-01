‘Coronabeleid schadelijker voor kunst en cultuur dan Halbe Zijlstra’

Druktemaker Ellen Deckwitz verwacht dat het kabinet de heropening van de kunst- en cultuursector zal presenteren als “een groot geschenk, een gift, een teken dat men wél geeft om de kunsten en de beroepsgroepen die daarbij horen”.

“Men zal eraan voorbijgaan dat de werkgevers en -nemers aldaar gigantische schulden hebben gemaakt, en dat tallozen door de onverschilligheid van Den Haag de nodige mentale deuken hebben opgelopen. Want inmiddels kunnen we gerust stellen dat het coronabeleid willekeuriger, onnozeler en schadelijker voor kunst en cultuur is geweest dan Halbe Zijlstra als staatssecretaris voor OCW.”