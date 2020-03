Coronapaniek: Australische vrouw hoest expres op medepassagier

De vrees het coronavirus op te lopen zit er bij veel mensen goed in, maar daar is niet iedereen van onder de indruk. Op internet is een filmpje opgedoken waarop te zien is hoe in een trein bij Sydney een Australische vrouw expres op een medepassagier hoest. Even daarvoor had de vrouw ook al gehoest, waarop de man tegenover haar vroeg of ze haar mond wilde bedekken. Daar was de vrouw niet van gediend. Na een aantal keer gezegd te hebben dat ze ‘in haar mond’ hoest en de man haar erop wijst dat artsen adviseren om je mond te bedekken, hoest de vrouw met open mond richting de man. Daarop zegt ze nog wel: “Ik heb de ziekte niet, pestkop”.

In Australië nam de coronapaniek afgelopen week een nieuwe wending, nadat mensen om volstrekt onlogische redenen massaal toiletpapier hamsterden. Het gevolg daarvan was dat veel supermarkten een maximum aantal rollen per klant instelde en krant NT News besloot extra pagina’s af te drukken zodat mensen die zonder toiletpapier kwamen te zitten, de krant konden gebruiken.

Bron: Independent