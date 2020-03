Coronapaniek: krant drukt extra pagina’s wegens toiletpapiertekort

In Australië hebben bezorgde burgers in verband met de dreiging van het coronavirus zoveel toiletpapier gehamsterd dat vele anderen nu op de bril met de handen in het haar zitten. Er zijn gewoon geen toiletrollen meer voorhanden, ondanks dat daarin gespecialiseerde fabrieken de productie stevig hebben opgevoerd.

#ToiletPaperEmergency

When you actually need toilet paper, but the masses are stupid. pic.twitter.com/Is6LzHsy8j — Dan Packer (@Dcpacker) March 5, 2020

Op sociale media gaan veelzeggende hashtags rond als #ToiletPaperEmergency en zelfs #ToiletPaperApocalypse. Tot overmaat van ramp vloog donderdag ook nog een vrachtwagen met een lading toiletpapier in brand, meldt The Guardian. Met gevaar voor eigen leven konden brandweerlieden de helft van de rollen redden.

A truck carrying a precious load of toilet paper has burst into flames on Brisbane’s Gateway Bridge overnight. @abcbrisbane @abcnews pic.twitter.com/HCgBPeNURV — Shelley Lloyd (@shelleymlloyd) March 4, 2020

De krant NT News, die de reputatie heeft al vaker dienst te doen voor het reinigen van intieme lichaamsdelen, is op de crisis ingesprongen door extra pagina’s toe te voegen aan de editie. Een bijlage van acht pagina’s kan door handige lezers op basis van bijgeleverde instructies omgetoverd worden tot toiletpapier. “Wij staan erom bekend dat we weten wat onze lezers nodig hebben en dus geven we ze dat ook nu,” aldus de krant. De bewuste pagina’s hebben een interessant dessin dat wellicht problemen oproept bij nationalisten.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu — The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020

Het is overigens niet geheel duidelijk waarom mensen juist toiletpapier hamsteren. Supermarkten plaatsen de klanten ondertussen op rantsoen van maximaal vier pakken per klant.

I didn't realise Caronavirus made you shit that much!#toiletpapergate pic.twitter.com/WOZ0weR1yY — Andy Lee (@andy_lee) March 4, 2020

cc-foto: Jessica B