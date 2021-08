Coronapatiënt op IC smeekt vrienden: neem die verdomde prik

Met handgebaren maakte Charlotte Broussard de verpleegkundigen van het ziekenhuis in Baton Rouge eerder deze week duidelijk dat een pen en papier wilde. De 72-jarige coronapatiënt die op de intensive care ligt en niet meer kan praten omdat ze geïntubeerd is, wilde per se een bericht aan haar vrienden schrijven.

De boodschap liet aan duidelijkheid niets te wensen over. “Neem die verdomde prik”, schreef de inwoner van de Amerikaanse staat Louisiana. Via Twitter gaat de oproep inmiddels de wereld over.

A Covid ICU patient at Baton Rouge General hospital – who’s unable to speak – signaled to her nurses this morning that she wanted to write something. They brought her a pen and paper.

This is what she wrote. pic.twitter.com/UoEa1YO56T — David Begnaud (@DavidBegnaud) August 24, 2021

Verreweg de meeste patiënten die nu nog in het ziekenhuis belanden, zijn niet ingeënt. Door het loslaten van de coronamaatregelen neemt het aantal besmettingen en doden in een aantal Amerikaanse staten enorm toe. Zo overleden er in Baton Rouge nooit eerder zoveel mensen in een week tijd aan covid-19 als in de afgelopen week.

Foto: Baton Rouge General