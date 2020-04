Een herstellende coronapatiënt heeft de verpleegkundigen wat dansmoves bijgebracht in de gang van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. “Wij weten alles van ritmes maar deze man heeft pas echt gevoel voor ritme”, schrijft het Team Accuut van het ziekenhuis op Instagram. Inmiddels is de patiënt uit het ziekenhuis ontslagen, meldt NH Nieuws.