Coronapatiënten India sterven voor de deur van ziekenhuis

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Het Indiase zorgstelsel dreigt compleet te bezwijken onder de corona-epidemie. In Delhi liggen patiënten buiten te wachten tot er ruimte voor hen is in het grootste ziekenhuis van de stad, zo blijkt uit een schokkende reportage van Sky News-verslaggever Alex Crawford. Ze smeken om zuurstof.

Een deel van de patiënten sterft op straat. Crawford laat zien hoe binnen enkele minuten drie overleden patiënten worden weggereden. “Er liggen hier mensen op straat die zijn aangesloten op zuurstoftanks. Zij hebben geluk. Een man moest zes uur wachten tot hij zuurstof kreeg toegediend, en overleed vervolgens binnen een paar minuten. Het was gewoon te laat.”

'We've only been here a few hours and have seen half a dozen people die while they wait for treatment.'

India has recorded more than 332,000 #COVID19 cases in a single day.@AlexCrawfordSky reports from Delhi, where people are "begging for oxygen."https://t.co/2DIoxqdjOz pic.twitter.com/x95QVRYtXG

— Sky News (@SkyNews) April 23, 2021