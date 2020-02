Coyote en das samen op jacht

In de Amerikaanse staat Californië lopen speciale tunnels onder de drukke snelwegen door, zodat dieren veilig naar de andere kant van de tunnel kunnen komen. Op camerabeelden is te zien dat een coyote en een das de tunnel gebruiken als ontmoetingsplaats om vervolgens samen op jacht gaan. Dat deze dieren soms de krachten bundelen was al bekend. De coyote jaagt de prooi op en zodra deze in de grond probeert te verdwijnen, gebruikt de das zijn graafkwaliteiten.