Hoe moeten we Pasen doorkomen nu we niet meer massaal in de file kunnen gaan staan voor de meubelboulevard? Sommige mensen gaan puzzelen, en ook kleurplaten mogen zich de afgelopen weken in een toenemende populariteit verheugen. Op Drawingstostayinsidefor.com kun je een creatief doe-boek downloaden met kleurplaten, bouwtekeningen, opdrachten en raadsels.