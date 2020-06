Donald Trump liet deze week de militaire politie met veel geweld een vreedzame demonstratie uiteenjagen omdat hij foto’s van zichzelf wilde laten maken voor een beroemde kerk. Daarbij hield hij een Bijbel vast en wel op zo’n ongebruikelijke manier dat velen zich afvroegen of hij wel eens eerder een boek had vastgehouden.

De komiek-presentator James Corden, ook bekend van carpool karaoke, besloot te rade te gaan bij zijn eigen vader die bijbelverkoper was om te demonstreren hoe je een zo’n heilig boek eigenlijk vast kunt houden. De video werd op Twitter gedeeld door Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie, die het kennelijk ook was opgevallen hoe Trump met het christelijk geloof aan de haal probeert te gaan.

President Trump ging pontificaal voor een kerk staan en hield een bijbel vast alsof dat de eerste keer ooit was. James Corden is ook de beroerdste niet en vroeg zijn vader om hulp: how to hold a bible. Ff kijken👇 https://t.co/6tHPVFa2Lf — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) June 4, 2020

In de video is ook nog een oud fragment te zien waarin Trump beweert dat de Bijbel zijn favoriete boek is. Waarop de twee christelijke interviewers hem vragen wat dan zijn favoriete fragment is.