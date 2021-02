Daklozen in Bremen mogen gratis opwarmen in het ov

In Nederland is het koud, maar in Duitsland is het nog net iets kouder. Op sommige plaatsen daalde het kwik deze week tot -20. Vanwege de vrieskou biedt het openbaarvervoerbedrijf van Bremen de daklozen van de stad de helpende hand.

“Wij bieden daklozen al jaren de mogelijkheid om in de koude wintermaanden gratis in onze voertuigen te rijden om op te warmen”, schrijft het ov-bedrijf van de Noord-Duitse stad op Instagram. “We werken samen met verschillende daklozenorganisaties om de mensen hiervan op de hoogte te brengen.

Het bedrijf roept ook Instagram-gebruikers op om mensen zonder dak boven het hoofd te wijzen op het aanbod om gratis met de tram of bus te reizen. “En als je echt een goede daad wilt doen, trakteer ze dan op een FFP2-masker.” Vanwege het coronavirus geldt er in het openbaar vervoer een mondkapjesplicht, “ook voor wie weinig of geen geld heeft”.