Daten in tijden van corona: afspraakje in bubbelbal

Here is part 1, 2, and 3 of “Quarantine Cutie” all in one tweet pic.twitter.com/L9pnEV4oZM — Jeremy Cohen (@jerm_cohen) March 29, 2020

Daten is niet makkelijk als je niet al te dicht bij elkaar in de buurt kunt komen. De New Yorker Jeremy Cohen besloot daar een mouw aan te passen. Nadat hij vanuit zijn huis een vrouw zag dansen op een dak in de buurt, besloot hij haar een bericht te sturen met zijn drone. De vrouw, ze bleek Tori Cignarella te heten, reageerde en inmiddels hebben er twee dates plaatsgevonden. Eerst was er een etentje op afstand, daarna besloten Cohen en Cignarella elkaar ‘echt’ ontmoeten. Cohen had voor de gelegenheid wel een bubbelbal aangetrokken.