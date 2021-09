De 73-jarige die niet kan zwemmen en met een zelfgemaakt vlot de zee op ging

Zondag werd door de vuurtorenwachter op Schiermonnikoog een bijzondere ontdekking gedaan. Op het strand was een vlot aangetroffen, gemaakt van een pallet, een trekkerband en een houten stoel. Het was onduidelijk van wie het vlot was of waar het voor bedoeld was. Drie dagen later heeft Omroep Friesland het verhaal, dat zo uit een fantastische roman lijkt te komen, achterhaald.

Het vlot blijkt gemaakt door de 73-jarige Hessel Hoornveld uit Nes, een dorp in noordoost Friesland, die al lang van plan was eens de zee op te gaan. “Door drukte kwam het er niet van. Ik wil alleen de zee op als er niet te veel mensen zijn. Dus de bouwvak moest eerst voorbij zijn. Toen moesten de militairen hier weer zo nodig oefenen, dus dat wilde ik ook afwachten.”

De onderneming ging niet van een leien dakje. Zo bleek een plastic voorraadbak waarin hij proviand voor zijn tocht mee wilde vervoeren niet op het vlot te passen. Vervolgens kostte het veel moeite om het geïmproviseerde vaartuig over de zeedijk naar de kustlijn te brengen. Hij wilde met het vlot naar Lauwersoog varen, zo’n 10 kilometer verderop. Omdat hij niet kan zwemmen trok hij voor de zekerheid een zwemvest aan. Dat was wel een beetje oud want hij had het al in 1971 aangeschaft.

Bij Moddergat liep de tocht vast omdat het waterpeil van de Waddenzee te laag was. Hoornveld verliet het vlot om zijn tocht de volgende dag voort te zetten. Dat was althans de bedoeling, als het in de middag hoog water zou zijn. “Ik sliep een gat in de dag. Om een uur of elf kwam een buurman vragen of het mijn vlot was. Buurman zei dat het vlot bij Schiermonnikoog lag. Dat had hij op Facebook gezien. De buren werden gebeld door de politie en ik later ook.”

Het vlot ligt nog in Schiermonnikoog en daarmee lijkt de expeditie van Hoornveld geëindigd. De avonturier is niet van plan het experiment nog een keer uitvoeren. Maar zo schrijft de omroep: “Als iemand Hessel voor een tocht op zee uitnodigt, dan zegt hij zeker geen nee.”

Foto: Politie Schiermonnikoog