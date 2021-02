De avondklok omzeilen? Koop een jachtgeweer

Voor wie ondanks de avondklok toch legaal naar buiten wil, is er een makkelijke oplossing: koop een jachtgeweer. Druktemaker Pieter Derks legt het uit: “Jagers zijn uitgezonderd van de avondklok omdat ze belangrijk werk doen. Ze schieten zwijnen. En dat is hard nodig, want er gaat onder varkens een virus rond dat heel besmettelijk is en dodelijk en dat dus met man en macht moet worden ingedamd: de Afrikaanse varkenspest. Als die via wilde zwijnen bij onze varkens terecht komt, worden alle varkens ziek. En dat willen we niet, want we moeten ze nog doodmaken.”

Alle wilde zwijnen die zich buiten het hun toegewezen gebied bevinden, mogen worden doodgeschoten. “Hadden ze maar gewoon op de Veluwe moeten blijven. Stond duidelijk op de bordjes”, aldus Derks. “En het schijnen heel intelligente wezens te zijn. Althans, ik zag appjes van Thierry Baudet waarin hij dat zei, en die heeft echt verstand van IQ.”

Maar is er geen alternatief voor het afschieten van wilde zwijnen? Derks: “Als we nou die varkens ook op 1,5 meter afstand van elkaar in de stal zetten en met maximaal 30 per stal, dan zouden een heleboel problemen tegelijk worden opgelost. Maar dat is natuurlijk veel te structureel.”