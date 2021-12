De Britse kerstborrelaffaire kraakhelder samengevat

Groot-Brittannië is in rep en roer nadat een video uitlekte over een feestje in de ambtswoning van premier Boris Johnson, terwijl de rest van het land in een strikte lockdown zat. In de video is te horen hoe Johnsons woordvoerder Allegra Stratton tijdens een repetitie voor een persconferentie lacherig over de kerstborrel spreekt. Stratton is inmiddels opgestapt, maar het gelekte filmpje zorgde voor een sneeuwbaleffect in politiek Groot-Brittannië. Een sneeuwbal die uiteindelijk in al zijn gewicht over de premier zelf heen dreigt te rollen, hoewel de politie vooralsnog zegt geen onderzoek te willen doen. Ros Atkins van de BBC vat de hele affaire in iets meer dan vijf minuten kraakhelder samen:

If you’re just getting going, here’s 5 minutes on all the latest twists and turns in the story of the No.10 Christmas party last year. There are a lot of them. Produced by Michael Cox. https://t.co/toOic7xZ5b pic.twitter.com/EIUGrrgQNT — Ros Atkins (@BBCRosAtkins) December 9, 2021