De complottheorieën die gewoon echt waar zijn

Onder aanvoering van mensen als Lange Frans, Willem Engel en Robert Jensen tiert de complottheorie welig in Nederland. Van een gefabriceerd coronavirus, tot heimelijke plannen voor onderhuidse chips die via 5G-masten gevolgd kunnen worden, tot zogenaamde elites die zich bij satanische rituelen voeden met babybloed. Het aantal complotdenkers lijkt toe te nemen. Tegengas geven aan mensen die elke realiteitszin verloren lijken te zijn lijkt soms lastig. Roel Maalderink gooide het daarom eens over een andere boeg: wat nu als je de werkelijkheid verpakt als een ingenieus complot?

Video niet te zien? Klik hier.