Een drone toont beelden van de Italiaanse hoofdstad onder lockdown. Alleen politiewagens en hulpdiensten verschijnen nog in beeld. Verder is alles leeg in de stad die de bron vormt van de bekende wijsheid ‘when in Rome, do as the Romans’. Hopelijk volgt ook iedereen buiten Rome en Italië dit weekeinde het voorbeeld van de Romeinen.

