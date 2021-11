De feiten pikken het niet langer en doen aangifte van stalking

De feiten zijn het zat en doen aangifte van stalking. “Er wordt voortdurend achter ze aangelopen”, vertelt Druktemaker Pieter Derks op gezag van de belangenvereniging In Feite. “Het verloopt volgens een vast patroon. Journalisten tetteren hoe wij feiten eruit zien, er staan zorgmedewerkers te smeken of we alsjeblieft een andere kant op kunnen, er staan dansleraren demonstratief de andere kant op te kijken.”

Sommige feiten zijn elke keer weer het haasje. De klimaatfeiten natuurlijk, maar sinds vorig jaar ook de coronafeiten. “Voor de coronafeiten roept dit najaar traumatische herinneringen op aan vorig najaar toen er door precies dezelfde types op precies dezelfde manier maandenlang achter ze aangelopen werd, en ze pas weer in het voorjaar een beetje tot rust konden komen – dachten ze tenminste. Want toen dook er opeens weer iemand op uit een zijsteegje, iets roepend in de trant van ‘Dansen met Janssen’ en hadden ze in no-time weer een hele stoet achter zich aanlopen.”

“De belangenvereniging In Feite hoopt dat dit signaal aankomt en dat het obsessieve achtervolgen stopt. Ze hebben wel een mogelijk alternatief voor de volgers. Er is een vacature bij de troepen. Die zoeken namelijk nog iemand die op een beetje een overtuigende manier voor ze uit wil lopen.”