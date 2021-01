‘Ongekend onrecht‘ luidt de naam van het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire van de Belastingdienst waardoor duizenden mensen jarenlang in enorme financiële moeilijkheden belandden. Het leidde er afgelopen vrijdag toe dat het kabinet-Rutte III aftrad. Eerder al kondigde Lodewijk Asscher al aan niet langer door te gaan als leider van de PvdA vanwege zijn eigen rol in het schandaal. VVD’er Eric Wiebes, destijds als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst, maakte na de val van Rutte III bekend per direct op te stappen en maakt dus geen deel meer uit van het nu demissionaire kabinet.

Wie vooralsnog fier overeind staat, demissionair of niet, is VVD-leider Mark Rutte. Als regeringsleider vond het toeslagenschandaal plaats onder zijn leiding en eindverantwoordelijkheid. Dat laatste gaf hij ook toe tijdens de persconferentie vrijdag, maar voegde er direct aan toe dat een eventueel vierde kabinet-Rutte ‘aan de kiezer’ is. Twitteraar Chris Mooiweer besloot om die reden het ongekend onrecht een gezicht te geven. In een serie tweets laat hij duidelijk zien welke schade Mark Rutte heeft aangericht en welk menselijk leed er achter de statistieken schuilt:

Deze man kreeg een vordering van 36k wat opliep tot een schuld van een ton. Zijn kinderen kunnen niet naar zwemles. Ze zijn al 5 jaar niet op vakantie geweest. Oh ja, zijn vrouw heeft een buitenlandse naamhttps://t.co/f3qk10wKiK — Chris Mooiweer (@ChrisMooiweer) January 15, 2021

In Groningen woont @Maya72974712. Zij raakte in een scheiding en werd met haar 3 kinderen uit huis gezet. De hele inboedel werd in beslag genomenhttps://t.co/mpHhz2rHOk — Chris Mooiweer (@ChrisMooiweer) January 15, 2021

Genista raakt haar baan kwijt en moet uiteindelijk haar huis verkopen. Gelukkig biedt haar familie haar en haar drie dochters onderdakhttps://t.co/cMCKxPZfKv — Chris Mooiweer (@ChrisMooiweer) January 15, 2021

Bekijk hier het hele overzicht.