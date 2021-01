De #koudedouche challenge: rillen voor de vluchtelingen op Lesbos

Geen video? Klik hier.

De afschuwelijke omstandigheden waarin vluchtelingen en migranten verkeren in de kampen op Lesbos krijgen nog maar amper aandacht. Een groep vrouwen is daarom een dappere challenge gestart op sociale media: #koudedouche. Iedereen die wil helpen kan een clip maken waarbij zij of hij een koude douche neemt en plaatst dat online. Met de reden waarom.

“Zoals het voor vluchtelingen een koude douche is als ze aankomen in Griekenland, zo kunnen wij ook even een koude douche nemen,” zeggen de initiatiefnemers tegen Omroep Gelderland. De actie die maandag begon is ook bedoeld om geld in te zamelen. “We hebben twee goede doelen gekozen, waar we deze actie aan verbonden hebben. Stichting Bootvluchteling en Christian Refugee Relief. Aan die doelen werd in de eerste 24 uur al meer dan 4000 euro gedoneerd.”