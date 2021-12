De mooiste kerstwens komt dit jaar van het fietspad

Anna Holligan, correspondent van de BBC in Nederland, geeft elke ochtend via Twitter een nieuws-update op de fiets. Haar ‘Dutch news from the cycle path’ kan rekenen op enthousiaste reacties van een grote schare fans in binnen- en buitenland.

Holligan heeft inmiddels navolging gekregen van Nederlandse ambassadeurs van Moskou tot Toronto en van Santiago tot Hanoi. Ambassademedewerkers nemen video’s op om de beste Nederlandse traditie – fietsen – wereldwijd onder de aandacht te brengen.

In een speciale kerstuitzending van Dutch news from the cycle path zet Holligan de ambassadeurs in het zonnetje. Een betere kerstboodschap is nauwelijks denkbaar.