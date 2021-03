Verkiezingsdag is stilte voor de rommel. @Pieterderks: "Iedereen is vol goede moed aan het stemmen, de opiniepeilers houden eindelijk even hun bek en @Hugodejonge gooit thuis alle laatjes van zijn bureau ondersteboven om een geldig paspoort te vinden." pic.twitter.com/PiA1rRDRDd — De Nieuws BV (@denieuwsbv) March 17, 2021

“Het is verkiezingsdag. Dit is het moment waarop we allemaal stilletjes hoop koesteren dat er iets gaat veranderen. Dat is het feest, dat die optie er is. Dat we ons elke vier jaar mogen verliezen in de gedachte aan een betere toekomst. Als je gaat stemmen vandaag, doe dat dan vanuit dat gevoel: de hoop op beter. Durf in godsnaam te blijven dromen, hoe onrealistisch het ook lijkt. Want iets anders is pas mogelijk als we het ons voor kunnen stellen.”