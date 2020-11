Deepfakes zorgen voor meer wraakporno en nepnieuws

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Zondag met Lubach waarschuwde in de laatste uitzending voor de gevaren van deepfakes. Door de voortschrijdende technologie is het veel makkelijker geworden om bijvoorbeeld bestaande personen iets te laten zeggen wat ze nooit hebben gezegd. Denk aan premier Rutte die zegt: “Het woord is aan Xander van der Wulp met zijn piemel uit zijn gulp.”

Iedereen kan straks op zijn telefoon met behulp van kunstmatige intelligentie nepfoto’s of -video’s maken die niet meer van echt zijn te onderscheiden. “Nepnieuws, porno of iets wat we nu nog helemaal niet kunnen bedenken”, aldus Lubach. “En daardoor ga je ook twijfelen aan dingen die wel echt zijn.”